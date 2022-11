Wanessa Camargo arrasa com look prateado em show de Ivete Sangalo

A cantora Wanessa Camargo apostou em peças no valor de R$ 3 mil

A cantora Wanessa Camargo (39) usou sua conta nas redes sociais para compartihar uma foto nesta terça-feira, 22. Na imagem, ela aparece com um conjunto prateado combinado de lamê com sapatos roxos e com o cabelo cacheado. Uma versão similar do look no site da marca custa R$ 3 mil.

Por muito tempo, peças metalizadas como as de Wanessa foram reservadas no guarda-roupa apenas para ocasiões especiais, como festas e grandes eventos. Mas, desde o ano passado, um movimento da moda que se itensificava, enfim se consolidou.

Mulheres abriram mão dessa divisão entre as peças e passaram a usar no dia a dia tudo de mais incrível que tinham no armário. As passarelas confirmaram esse desejo – de fazer de todo dia uma ocasião especial. É possível inclusive, misturar materiais como paetê, lurex, lamê, vinil e couro para combinar um look nada discreto como o de Wanessa.

Ivete Sangalo faz piada ao ver Wanessa Camargo e Dado Dolabella juntos

IveteSangalo (50) não se segurou e fez um comentário ao falar sobre o romance de Wanessa Camargo com o ator Dado Dolabella (42). As duas se encontraram em um show neste final de semana e a cantora fez um comentário ousado sobre o novo amor da amiga.

“Agora, quando olho para eles eu só penso em sacanagem. Já gosto de uma sacanagem, né? Sejam muito felizes porque é isso que a gente tem que ser”, disse Ivete.



Por sua vez, Wanessa elogiou a amiga e falou sobre a admiração que sente por ela. “Te amo, rainha. Você é nosso exemplo de como a gente tem que ser na vida. Quando comecei na carreira, algumas pessoas não deram apoio, sem nem me conhecer direito você fez um vídeo desejando sorte, tudo, me fez convite, me deu força”, afirmou.