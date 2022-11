Você sabia que Erasmo Carlos ganhou um prêmio no Grammy Latino de 2022?

Antes de morrer, Erasmo Carlos ganhou o prêmio do Grammy Latino de 2022 na categoria ‘Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa’

O cantor e compositor Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira, dia 22, aos 81 anos, mas a sua música, que já era considerada um marco importante para a história do rock nacional, continuou sendo perpetuada e premiada até mesmo nos dias atuais.

A premiação do Grammy Latino de 2022 aconteceu no dia 17 de novembro, em Las Vegas, e proporcionou para o cantor o prêmio na categoria ‘Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa', com o seu álbum ‘O futuro pertence à... Jovem Guarda’, lançado em fevereiro de 2022. Erasmo concorreu na categoria com outros grandes artistas como Baco Exú de Blues, Criolo, Lagum e Juçara Marçal.

O cantor, que já havia ganhado um Grammy Latino no ano de 2014, na categoria ‘Melhor Álbum de Rock Brasileiro’ com o disco "Gigante Gentil", não pôde comparecer à cerimônia, mas vibrou com a notícia da premiação: “É tão importante entender o conceito, quanto ouvir a música… Existem várias formas de amor, e eu preciso de todas. Obrigado a todos que contribuíram para mais essa vitória, esse Grammy é o reconhecimento do nosso trabalho.

O Futuro Pertence à Jovem Guarda!!!!!”, escreveu Erasmo nas redes sociais, em uma publicação postada 5 dias antes de sua morte.

