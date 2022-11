Ludmilla aparece só de roupão após ganhar Grammy Latino 2022

A cantora Ludmilla apareceu só de roupão nas redes sociais após a sua presença icônica na cerimônia do Grammy Latino 2022

CARAS digital Publicado em 18/11/2022, às 15h31

A cantora Ludmilla (27), fez o clima esquentar nas redes sociais, nesta sexta-feira, dia 18. Lud compartilhou com os fãs uma sequência de fotos, onde aparece só de roupão, posando em cima de uma cama. Ela escreveu “I woke up like this” na legenda, que em tradução para o português significa “eu acordei assim.”

Além das fotos de roupão, o carrossel também conta com fotos da cerimônia do Grammy Latino de 2022, noite muito importante, especialmente para a cantora. Nos comentários da publicação, alguns famosos elogiaram a cantora. Bianca Andrade disse: “DEUSA né”, Pabllo Vittar reagiu com alguns emojis de fogo e Bruna Gonçalves, sua esposa, escreveu: “Linda do mo, tô com muita saudade!”

Ludmilla tem vitória no Grammy Latino 2022

Toda essa felicidade tem um motivo de grande valor: Ludmilla venceu a categoria “Melhor Álbum de Samba/Pagode” com seu álbum “Numanice 2”. Em seu Instagram, a artista apareceu beijando o gramofone dourado em um vídeo e escreveu na legenda: “Obrigada, obrigada e obrigada Deus! É NOSSO BRASIL. Numanice 2 é Grammy Winner. Feriado no Brasil hoje”.

Outros brasileiros, como Anitta, Marília Mendonça, Jão, Lauana Prado, Luisa Sonza, Péricles e outros também receberam indicações, mas não saíram do evento com o gramofone dourado. Além de Ludmilla, Chitãozinho & Xoxoró, Liniker e Marisa Monte também levaram estatuetas para casa.