Vitória Strada emociona ao homenagear Marília Mendonça na 'Dança dos Famosos'

No 'Domingão', atriz Vitória Strada dança em homenagem a Marília Mendonça 7 meses após a morte da cantora

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 08h28

No último domingo, 05, completou-se 7 meses da morte da nossa eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021).

No Domingão com Huck, a artista ganhou uma homenagem especial da atriz Vitória Strada (25), que integra o time do quadro Dança dos Famosos.

Com o tema sertanejo, a artista e seu parceiro, Wagner Santos, dançaram a música Bebi Liguei, da cantora, que faleceu em novembro do ano passado em acidente aéreo a caminho de um show no interior de Minas Gerais.

No final da apresentação, Vitória tirou a blusa do professor para exibir a que ele estava usando por baixo, com o rosto de Marília estampado, deixando todos emocionados e sendo aplaudidos de pé pela plateia.

"A homenagem a Marília Mendonça e o Domingão está de pé. Salve, salve Marília Mendonça. Vitória, eu não sei nem o que falar", disse o apresentador Luciano Huck (50).

Vale ressaltar que o jogador de vôlei Douglas Souza (26) foi eliminado da Dança dos Famosos.

Marcella Rica revela mania da noiva, Vitória Strada

Recentemente, Marcella Rica contou que a noiva, Vitória Strada, tem uma mania na hora de dormir. “Eu janto daí vou subindo a escada com três pacotes de chocolate todos os dias. A Marcella no início ficava indignada comigo comendo chocolate na cama. Hoje ela se acostumou”, revelou Vitória. “É desesperador! Cai farelo, a cama fica suja de chocolate e eu fico achando que eu vou acordar e vai ter bicho na cama”, comentou Marcella.

Confira a homenagem de Vitória Strada para Marília Mendonça: