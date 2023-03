Vai demitir? Ratinho revela o que vai fazer com funcionário que dormiu em entrevista com Simone

Após vídeo de radialista dormindo durante entrevista ao vivo com Simone Mendes, Ratinho se pronuncia sobre o ocorrido e dá show de empatia

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, se pronunciou sobre o que vai acontecer com o radialista Chicão, que cometeu uma gafe ao dormir durante uma entrevista ao vivo com Simone Mendes na rádio Massa FM. O vídeo do momento inusitado viralizou na internet e Ratinho fez questão de responder se vai demitir ou não o funcionário.

Em entrevista no Fofocalizando, do SBT, Ratinho afirmou que não vai demitir o radialista, que está em sua equipe há muitos anos e continuará fazendo parte de sua equipe. “Chicão está trabalhando comigo e é meu amigo há mais de 40 anos. Estamos juntos no rádio, na televisão e na vida. Ele me acompanha e é remunerado para isso. Aquela dormidina que ele deu, não foi sono. Ele estava pensando. Se eu o conheço, estava refletindo. Eu já o peguei dormindo em pé, encostado em um poste, tipo cinco e meia da manhã. Ele tinha acabado de apresentar uma festa de peão. Chião nunca será mandado embora, é mais fácil eu me mandar embora da empresa do que ele sair”, declarou.

Ao comentar sobre o ocorrido, o radialista Chicão afirmou: “Como é que eu fui dormir na frente de uma celebridade, ainda mais uma cochilada daquelas? Fiquei triste, queria pedir desculpa ao meu patrão. É a primeira vez que acontecee espero que seja a última. Aconteceu. E fui pego”.

Nas imagens da entrevista, o locutor acabou pegando no sono e deu um ronco enquanto a cantora contava sobre o seu novo projeto da carreira solo. Ao ouvir o som, Simone reagiu: “Dormiu”, disse ela, arrancando risadas de todo mundo.