Ratinho reage ao descobrir que funcionário dormiu na entrevista com Simone Mendes

Ratinho se pronuncia após ver vídeo de locutor que dormiu enquanto Simone Mendes estava sendo entrevistada em programa de rádio

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, se pronunciou ao ver o vídeo de um locutor da Rádio Massa FM que dormiu enquanto entrevistava a cantora Simone Mendes. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, o locutor, identificado como Chicão, acabou pegando no sono e deu um ronco enquanto a cantora contava sobre o seu novo projeto da carreira solo. Ao ouvir o som, Simone reagiu: “Dormiu”, disse ela, arrancando risadas de todo mundo.

Agora, Ratinho também se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais. “Não é possível, Chicão dormiu enquanto a querida Simone falava... pelo amor de Deus”, disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Massa FM São Paulo 92.9 (@massafmoficial)

Ratinho mostra a festa de 15 anos da neta

O apresentador Ratinhoexibiu imagens da festa de 15 anos da neta, Yasmin Massa. "As melhores coisas da vida não são coisas, mas sim pessoas. Amo minha família, incondicionalmente. Esta foto foi de sexta-feira num momento muito especial, celebrando os 15 anos da minha neta Yasmin. Boa semana para todos!", disse ele ao compartilhar as fotos.

No final de semana, Ratinho publicou um vídeo mostrando a entrada da jovem na festa com um vestido longo do tipo princesa. Ele também mostrou o momento em que a neta se curvou a ele e dançou valsa na frente dos convidados.