Radialista dorme durante entrevista com Simone Mendes; Veja

Cantora Simone Mendes tem reação surpreende ao ver que radialista dormia durante entrevista

Nesta segunda-feira, 13, a cantora Simone Mendes (38) participava de uma entrevista, falando sobre a nova fase da sua vida, quando um dos entrevistadores da rádio chegou a dormir, e a reação da artista, que todos sabem que é da brincadeira, surpreendeu a todos.

Simone estava falando sobre suas referências musicais, quando notou que o apresentador do Turma da Massa, da rádio Massa, de Santa Catarina, São Paulo, Chicão, deu uma leve cochilada. “Dormiu”, disse a cantora, na hora.

“Deixa o bichinho dormir”, brincou Simone Mendes, enquanto caia na gargalhada, acompanhada pelo resto do estúdio, rindo muito quando perceberam o ato falho do apresentador. O profissional chegou a acordar com a repercussão do momento, mas foi defendido pela artista, de forma irônica. Os usuários ficaram completamente malucos com a forma cômica como a irmã de Simaria Mendes reagiu ao perceber que seu entrevistador estava tirando um cochilo durante o programa.

Aniversário de casamento

Nesta última quinta-feira, 9, Simone Mendes usou as redes sociais para prestar uma linda declaração de amor para o marido, Kaká Diniz (37). Os dois estão completando 10 anos de casados, e para comemorar a data especial, ela publicou algumas fotos em família e falou sobre a história de amor que eles construíram juntos.

"Meu amor, quem nos vê completando 10 anos de casados deve pensar em tudo que já vivemos, mas eu sei que até aqui nós continuamos escrevendo nossa linda história! Temos, sim, muito orgulho do que vivemos, mas também temos consciência de que por mais que já tenhamos vivido muitas coisas juntos, estamos ansiosos para ver o que a vida ainda irá nos trazer. Te amo tanto, obrigada por me fazer feliz e me completar todos os dias", declarou a artista.