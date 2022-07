Tierry lança a segunda parte do DVD Rolê de Milhões

Tierry conta com a participação de Wesley Safadão na música 'Diabinha', que faz parte da segunda parte do DVD Rolê de Milhões

O cantor Tierry lança nesta quinta-feira, 14, a segunda parte do DVD Rolê de Milhões. O projeto vai disponibilizar as músicas Diabinha, Revoei e Pai é Quem Cria nas plataformas digitais e rádios do Brasil.

Vale lembrar que a música Diabinha conta com a participação especial do cantor Wesley Safadão.

O novo DVD de Tierry foi gravado em São Paulo e teve convidados especiais, como Luan Santana, Israel e Rodolffo, MC Danny, Zezé Di Camargo, Hugo e Guilherme e Wesley Safadão.

"O DVD contou com 21 músicas, participação destes meus amigos especiais, que aceitaram o convite na primeira ligação. Já me senti honrado por isso. Wesley, Israel e Rodolffo, Luan, Hugo e Guilherme, Zezé e Mc Danny juntos têm um valor incalculável na minha vida, na minha história e para o showbusiness. Foi emocionante ver a plateia cantando músicas inéditas e que nem foram lançadas. Foi gostoso, foi leve. Uma noite memorável! Tinha de ser o ‘Rolê de Milhões’. Este DVD vem também me trazer um pouco mais pra esse universo digital", disse ele sobre o projeto.

Foto de Tierry e Wesley Safadão:

Foto: Flaney