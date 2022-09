Thiaguinho deixa fãs eufóricos ao anunciar volta da 'Tardezinha': "Não aguentava mais guardar esse segredo"

Após se despedir do evento em 2019, Thiaguinho atendeu aos pedidos dos fãs e anunciou a volta do projeto

Na noite desta quinta-feira, 22, Thiaguinho(39) anunciou a volta da Tardezinha. O projeto havia sido encerrado em dezembro de 2019, com um show de despedida no Maracanã, no Rio de Janeiro, e desde então, muitos fãs pediam a volta dos shows.

Em seu perfil no Instagram, o cantor compartilhou um vídeo com vários momentos marcantes do evento, e deixou os fãs eufóricos ao revelar que o evento estará de volta em 2023.

"Avisa que a Tardezinha voltou hein! Não vou mentir, eu já não aguentava mais guardar esse segredo. Que dia! Que isso!? Vocês estão preparados pra essa energia surreal???????? Sigam @tardezinha para não perder nenhuma novidade. Em breve mais informações. #Tardezinha #Tardezinha2023", escreveu o artista na legenda.

Os fãs vibraram com a notícia. "Meu Deus, foi a gente que pediu sim", comemorou Vivian Amorim. "Já tenho as roupas de ir", afirmou o ator e ex-BBB Douglas Silva. "Isso que é uma boa notícia", falou uma seguidora. "Agora o hexa vem, o povo volta a sorrir", brincou uma fã.

Vale lembrar que a Tardezinha tem dois álbuns lançados nas plataformas digitais, além disso, também está disponível um documentário no Globoplay.

