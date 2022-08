Thiaguinho aceita convite de Ferrugem para cantar no 'Rock in Rio'

Cantor Ferrugem faz convite surpresa para Thiaguinho para participar do show dele no festival 'Rock in Rio', em setembro

O cantor Ferrugem (33) deixou os fãs animados ao fazer um convite surpresa para Thiaguinho (39) durante uma live no Instagram, na terça-feira, 09!

O embaixador do Espaço Favela de 2022 do Rock in Rio chamou o cantor, que está celebrando 20 anos de carreira, para fazer uma apresentação ao lado dele no festival. No momento do convite, para cantar no evento no dia 10 de setembro, mais de três mil pessoas acompanhavam a transmissão ao vivo.

“Tenho certeza de que vai ser lindo, porque toda vez que a gente está junto é sempre lindo. Que momento! Quando a gente está junto faz de tudo para um assistir ao show do outro. Existe uma admiração e uma torcida mútua. Poder levar nossa amizade e união para o palco do Rock in Rio é muito bacana. Tava mais do que na hora do pagode chegar no Rock in Rio”, disse Thiaguinho.

Ferrugem completou: “Toda vez que a gente está nos palcos ou nos festivais, isso me traz uma coisa boa. Eu prefiro ainda tocar depois de você porque recebo toda essa energia que você me transmite. Vai ter samba na Cidade do Rock. A gente vai parar tudo naquele lugar”.

Em seu feed no Instagram, o dono dos hits É Natural, Sinto Sua Falta e Eu Juro compartilhou o momento na web. "E é com muita honra que meu parceiro @thbarbosa aceitou meu convite pra cantar comigo no palco favela do @rockinrio. Eu não tenho dúvidas que vai ser lindo, porque toda vez que estamos juntos só dá bom! Obrigado pela parceria de sempre!", celebrou Ferrugem.

Thiaguinho celebra 20 anos de carreira com programa especial

Thiaguinho está comemorando os seus 20 anos de carreira! Por conta disso, o artista ganhou um programa especial, Som Brasil: Meu Nome é Thiago André, que será transmitido pela TV Globo logo após a novela Pantanal, nesta quarta-feira, 10. Esse é um dos momentos mais importantes da carreira do artista que começou a cantar ainda era criança: "Foi por volta dos 14 anos que eu comecei a reconhecer a minha missão. Sim, música para mim é uma missão, porque fazer parte da vida das pessoas exige responsabilidade. Nessa idade eu já tinha certeza que queria viver de música", disse ele durante uma entrevista.

