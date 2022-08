Thiaguinho sobre especial em celebração aos 20 anos de carreira: ''Foi tudo uma surpresa''

O programa especial 'Meu Nome é Thiago André' vai celebrar os 20 anos de carreira do cantor Thiaguinho e promete muita emoção

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 13h25

Na noite da próxima quarta-feira, 10, Thiaguinho (39) irá celebrar os seus 20 anos de carreira com o programa especial, Som Brasil: Meu Nome é Thiago André, que será transmitido pela TV Globo logo após a novela Pantanal.

Esse é um dos momentos mais importantes da carreira do artista que começou a cantar ainda era criança: "Foi por volta dos 14 anos que eu comecei a reconhecer a minha missão. Sim, música para mim é uma missão, porque fazer parte da vida das pessoas exige responsabilidade. Nessa idade eu já tinha certeza que queria viver de música.", disse ele durante uma entrevista.

O pagodeiro revela que muito de suas referências vieram de seus pais, João e Gloria, que sempre ouviam música brasileira em casa: "Cresci ouvindo o que meus pais ouviam. Eles tinham discos de escolas de samba e de trilhas sonoras de novelas, então ouvi muito isso. Gostava muito de ouvir também Tim Maia, Elis Regina, Roupa Nova, Chitãozinho & Xororó. Meu pai é radialista e minha mãe sempre cantou, então a música sempre esteve na minha vida."

Sua mãe, inclusive, fará parte desse especial, cantando pela primeira vez ao lado do filho, em uma rede de televisão: "O que deixou mais nervoso, na verdade, foi a possibilidade de minha mãe cantar comigo, porque ela é bastante tímida, puxei a ela na timidez. Fiquei apreensivo só de imaginar o nervosismo dela, mas depois que fizemos a passagem de som, fiquei mais tranquilo. Cantar com a minha mãe pela primeira vez na TV foi a parte mais emocionante para mim."

Por fim, o artista falou um pouco de como foi a gravação, revelando alguns bastidores: "Foi tudo uma surpresa. A única coisa que eu tinha na cabeça era que tinha um cenário, mas não sabia o que iria acontecer. Cheguei para a gravação e fui surpreendido com a ideia artística, fiquei bastante emocionado como a produção construiu a coisa toda para contar os 20 anos de história, que foi documentada pela TV Globo. Então muita coisa que eles trouxeram de que eu nem me lembrava mais."

No programa, o público vai acompanhar a trajetória de Thiaguinho na música, desde a sua participação no programa Fama, de 2002, até hoje em dia. "O programa marca o retorno do ‘Som Brasil’, título que marcou a TV brasileira com conteúdos musicais, mas que chega num novo formato: uma antologia de especiais que reverenciam a música nacional. A produção é da equipe do ‘Conversa com Bial’, formada por profissionais múltiplos, e especialistas em conteúdos imersivos, em que tudo será novidade, desde a forma como a trajetória de Thiaguinho é contada, a partir de relatos inéditos, até o conceito em que o especial é concebido. À medida em que Pedro Bial conduz as entrevistas com o cantor, o público é levado para uma experiência de bastidor de um programa de TV, passeando por cenários que se transformam e figuram cada parte da história", informou a emissora.

O diretor geral do especial Gian Carlo Bellotti também contou mais sobre a criação do especial. "A gente entende que a primeira aparição de Thiaguinho, no ‘Fama’, marca o start de sua carreira, e depois vamos acompanhando a evolução dele pela TV ao longo desses 20 anos, então optamos pela metalinguagem de entrar nos bastidores da TV como cenário. É como se fosse um programa ao vivo acontecendo. Temos palco de um lado, um camarim de outro, diferentes cenários. O público verá câmera, equipamento de luz, de som. Assumimos a ideia de bastidor mesmo”, disse ele.

Confira o trailer do especial 'Meu Nome é Thiago André':