Thiaguinho relembra sua participação no 'Fama': ''Há exatamente 20 anos a gente se conheceu''

Thiaguinho celebrou os 20 anos da sua estreia no 'Fama', programa que lhe apresentou para o grande público

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 17h53

Nesta quarta-feira, 6, Thiaguinho (39) decidiu usar suas redes sociais para celebrar os 20 anos de sua estreia no Fama, programa que lhe apresentou para o grande público.

O cantor publicou um clique onde ele aparece ainda com seus 19 anos, nos bastidores do programa, dando um grande e largo sorriso para as lentes das câmeras.

Na legenda, ele falou com carinho desse pontapé inicial em sua carreira: "06/07/2002 - 06/07/2022. Há exatamente 20 anos a gente se conheceu através do programa Fama... E Thamo junto até hoje!".

"'Ih... O muleke ama pagode! Vou torcer por ele!'. Obrigada pelo voto de confiança! Não foi fácil chegar até aqui... MUITA COISA aconteceu nesses VINTE ANOS... Vixe... Mas, VALEU DEMAIS!", finalizou ele.

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Acompanho desde essa época... Você sempre brilhou... Que venham mais vinte!", escreveu um. "20 anos de muito amor!", falou outro. "20 anos sendo sua fã!", disse um terceiro.

Confira o post que Thiaguinho fez para celebrar os 20 anos da sua estreia no Fama: