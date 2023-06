Taylor Swift: organização anuncia datas extras em SP e Rio de Janeiro

Após sucesso de vendas e grande procura por ingressos, organização decide abrir mais duas datas de shows de Taylor Swift no Brasil

A cantora Taylor Swift vai fazer mais dois shows no Brasil – totalizando cinco apresentações em novembro deste ano. Depois da grande procura por ingressos durante a pré-venda e a venda geral, a Time For Fun, organizadora do evento, anunciou datas extras em São Paulo e Rio de Janeiro.

Depois do sucesso das vendas nesta segunda-feira, 12, a T4F anunciou que Taylor também vai se apresentar no dia 19 de novembro no Rio de Janeiro e no dia 24 de novembro em São Paulo. A pré-venda para os novos shows começam no dia 19 de junho. A venda geral será no dia 22 de junho.

No total, Taylor Swift vai cantar nos dias 18 e 19 de novembro Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, e nos dias 24, 25 e 26 no Allianz Parque, em São Paulo.

Duda Reis ganha ingressos para o show de Taylor Swift como presente de Dia dos Namorados

A atriz Duda Reis já ganhou o seu presente de Dia dos Namorados do seu amor, o empresário e hairstylist Eduardo Nunes, e ficou em choque com o mimo. O rapaz decidiu fazer a alegria da amada e conseguiu comprar para ela os ingressos para o show da cantora Taylor Swift no Brasil. Vale lembrar que os ingressos estão disputadíssimos e com filas enormes nas redes sociais antes de esgotarem.

Ao ver qual era o seu presente, Duda chorou de tanta alegria enquanto tremia com a surpresa. “Eu sou fanática pela Taylor desde criança. Acompanho cada lançamento, novidade, notícia… tudo que vocês podem imaginar. Ela é minha maior inspiração da vida. Desde que foi anunciada a turnê mundial, eu simplesmente não consigo pensar em mais nada. Me preparei em casa com vários dispositivos ligados, mas não consegui comprar os ingressos porque as filas onlines estavam gigantes. Fiquei arrasada, já estava pensando em como iria lidar com isso. Mas aí veio a surpresa e pra ser sincera, eu estou tremendo até agora", disse ela.