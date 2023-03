Susan Boyle é vista em hotel na Irlanda 13 anos após encantar o mundo

Aparição rara da cantora Susan Boyle aconteceu em hotel da Irlanda durante viagem

A cantora Susan Boyle, fenômeno descoberto no reality show musical 'Britains Got Talent', foi vista 13 anos após ser revelada.

Ela fez um sucesso estrondoso após se apresentar no programa com a canção do livro/filme 'Los Miserables', I Dreamed A Dream.

Aos 61 anos, ela posou para foto com o dono de um hotel na Irlanda, para onde viajou. "Foi um prazer receber Susan Boyle de volta à Knock House recentemente. Susan é uma senhora fabulosa e sempre gostamos de vê-la em suas vindas esporádicas ao Knock House Hotel", dizia a legenda da foto no perfil do hotel no Instagram.

Vale lembrar que ela ficou em segundo lugar no programa e não soube lidar psicologicamente com a fama estratosférica, sendo internada em uma clínica após a final. Depois, ela chegou a gravar discos e cantou para o Papa XVI. Atualmente ela vive uma vida mais reservada e é vista com raridade.

Veja: