Sonia Abrão se indigna com cena em show do Gusttavo Lima e manda recado

Apresentadora Sonia Abrão mostrou cena de fã que saiu de maca após receber bebida de Gusttavo Lima

O costume do sertanejo Gusttavo Lima de dar bebida para os fãs que sobem no palco acabou sendo prejudicial para ele e o admirador. Isso porque o homem deixou o local de maca após o momento com o cantor. A apresentadora Sonia Abrão detonou a atitude do cantor.

“Eu não sei se é caretice minha, mas o Gusttavo Lima tem o hábito de dar bebida para fã no palco. Isso é uma coisa que envolve muita responsabilidade, algo que o Gusttavo Lima não tem. Uma hora tudo isso ia dar ruim e deu!”, começou ela no programa 'A Tarde é Sua'.

Assistindo ao momento, a apresentadora da RedeTV! se indignou: “Ele levou uma pessoa para o palco para dar uma embebedada no fã! Gente, isso não faz sentido em nenhum país do mundo. Eu nunca vi isso acontecer em qualquer outro lugar. Não tem um registro sequer de que isso aconteceu lá Europa ou na Ásia. Não tem! É muito louco tudo isso”, acrescentou.

“Ela leva o fã [para o palco], dá umas para o cara… Ele mesmo fala que em cinco minutos o cara vai ver o que acontece. O cara capota! Depois ele ainda fala que sobra para ele. O que é isso, gente? Isso deve ser algum tipo de cachaça ou uma mistura bem forte”, disse ela.

Sonia Abrão mandou mensagem para o cantor ao vivo

Sonia ainda mandou recado diretão para o sertanejo: “De repente, a pessoa nem bebe, mas pelo fato de estar lá com o Gusttavo Lima… Ela acaba pensando em não estragar a brincadeira. É péssimo! Eu acho que cabe até um B.O em uma delegacia. Gusttavo, conte comigo para te ferrar nessa história, porque isso não está certo”, concluiu.