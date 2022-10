Simone se une a produtor musical de Marília Mendonça para sua carreira solo

Simone anunciou Eduardo Pepato como responsável pelo novo trabalho dela

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 14h29

A cantora Simone Mendes (38) já iniciou os trabalhos de produção de seu novo repertório sem sua irmã, Simaria (40), de quem se separou musicalmente há alguns meses. Para dar andamento à nova fase, ela se aliou a Eduardo Papato (35), ex-produtor musical de Marília Mendonça (1995-2021).

Já com agenda de shows, a cantora está rodando o país em uma turnê com a mesma equipe que acompanhou a dupla nos últimos anos e com empresariamento de Roberto Costa, responsável por toda a carreira da cantora, agora em fase solo. Ela continuará com foco no sertanejo.

Saiba mais sobre Eduardo Papato

O produtor tem uma carreira de sucesso no meio sertanejo, tendo trabalhado com artistas como Chitãozinho & Xororó, Luan Santana, Gusttavo Lima, Henrique & Juliano, Matheus & Kauan, Maiara & Maraisa e Bruno & Marrone.

Mas foi ao lado de Marília Mendonça, que ele, na função de produtor musical, ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja por Todos os Cantos Vol. 1, em 2019.

"Estou muito feliz, fui recebida com muito carinho por ele, pela esposa dele e por todos lá [do estúdio]. Tenho certeza de que vocês vão se apaixonar", disse Simone em comunicado enviado à imprensa.

Por que Simone e Simaria se separaram?

O motivo da separação, diz Simaria em nota oficial, está relacionado ao momento atual de saúde e de reclusão para a maternidade. "Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante", anunciou a cantora.

As artistas esclareceram que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras. A dupla foi formada em 2012 e se tornou um dos maiores nomes do "feminejo", que trouxe mais mulheres para o estilo sertanejo.