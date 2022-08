Após fim da dupla, Simaria contrata equipe de Roberto Carlos para sua carreira solo

Depois do anúncio do fim da dupla com a irmã, Simaria Mendes contratou uma nova equipe para cuidar de sua carreira solo

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 20h41

Simaria mudou de equipe após fim da dupla com a irmã - Reprodução: Instagram