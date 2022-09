Simone se reúne com equipe para decisão sobre a carreira solo: ‘Ansiosa’

Após se separar da dupla com Simaria, Simone se junta com sua equipe para definir sua nova logomarca

Na tarde desta quinta-feira, 1, a cantora Simone (38) se juntou com sua equipe para definir sua nova logomarca para sua carreira solo e fez questão de registrar o momento para poder compartilhar com seus fãs.

“Estou em um momento muito importante desse novo ciclo e não posso deixar de dividir com vocês. Audições, definição de nova identidade visual, tudo…”, disse a cantora. “Posso dizer que é muito trabalho, mas estou feliz e ansiosa para mostrar tudo o quanto antes”, completou.

Vale lembrar que a dupla sertaneja Simone e Simaria anunciou o fim da dupla no meio de agosto, com cada uma seguindo sua carreira solo e com Simone assumindo os shows que estavam marcados.

Veja o post do anúncio da separação de Simone e Simaria

Simone e Simaria anunciam fim da dupla sertaneja

A dupla sertaneja Simone (38) e Simaria (40) anunciaram que a parceria chegou ao fim. No Instagram das cantoras foi divulgado um comunicado informando aos fãs que as artistas seguirão carreira solo.

No comunicado, foi dito: "Comunicado - Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone. As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras."

"Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante", diz Simaria.

"A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória", comentou Simone.