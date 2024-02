'Sou reconhecida nas ruas', afirma Simone Mendes sobre primeira turnê sem Simaria na Europa

Simone Mendes fará shows na Irlanda, Suíça e Portugal. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, cantora comemora reconhecimento internacional e fala de turnê sem Simaria

Após emplacar o hit Erro Gostoso em 1º lugar nas paradas musicais do Brasil, Simone Mendes (39) estreia turnê solo na Europa. A cantora deu uma pausa na correria do show de Dublin, na Irlanda, nesta sexta-feira, 23, para conversar com exclusividade com a CARAS Brasil sobre a nova fase da carreira sem a irmã, Simaria Mendes (41).

"Estou muito feliz com tudo que estou vivendo em minha carreira e, essa turnê internacional vem como um presente tanto para mim, como para meus fãs. É muito gratificante poder levar a minha música para cada cantinho desse mundão", comemora.

Antes de desembarcar em Dublin, Simone cumpriu agenda em Portugal. Ela foi atração do programa Dois às 10, da TVI, e apresentou a sua primeira música de sucesso em carreira solo. Animada, a estrela conta ter sido reconhecida por fãs nas ruas.

"É muito gratificante. Inclusive, gravei um programa da TV portuguesa e ter essa troca e carinho com o povo português me deixou muito feliz. Ver que admiram meu trabalho, que minha música chegou até aqui. É muita benção! Sou reconhecida", conta.

Apesar do principal objetivo de entregar shows memoráveis para o público internacional, a esposa de Kaká Diniz (38) garante que tem tirado um tempinho para conhecer pontos turísticos e desvendar a culinária local.

"Migles [amigos], tenho aproveitado os momentos de folga para passear nas ruas, conhecer lugares, comer: 'Eita lugar para ter comida boa. Tudo é delicioso aqui'", revela, bem humorada. "Tem sido dias muito especiais", completa a vencedora do Melhores do Ano de 2023.

O show de Simone Mendes em Dublin acontece nesta sexta-feira, 23. Ela ainda fará apresentações em Zurique, na Suíça, e Lisboa, Portugal. Para o público estrangeiro, Simone preparou números de músicas que contam o álbum de estreia em carreira solo intitulado Cintilante.

FIM DA DUPLA SIMONE E SIMARIA

A dupla de sucesso chegou ao fim em agosto de 2022, após uma conversa decisiva entre as irmãs. Na época, Simone declarou que o momento foi um dos mais difícis de sua vida e que tinha a sensação de subir ao palco sozinha com o término do projeto.

Desde então, as irmãs dificilmente são vistas juntas. Eles chegaram a cantar em um show de Simone em São Paulo, em setembro daquele ano. Enquanto a irmã já completou um ano de carreira solo, Simaria ainda não tem previsão para retornar aos palcos.