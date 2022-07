Simone Mendes começa o dia dizendo que não dormiu bem

Após unfollow de Simaria, Simone aparece nas redes sociais logo cedo, diz que não teve uma boa noite de sono e afirma: 'Deus é bom'

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 09h51

A cantora Simone Mendes (38) gravou stories no Instagram logo cedo nesta quinta-feira, 14, mas não se pronunciou sobre o unfollow da irmã, Simaria (40), que deu o que falar nas redes sociais nesta semana. Ela apareceu na web para contar que não teve uma boa noite de sono e iria começar o seu dia vendo um filme.

Nos stories, Simone disse que acordou de madrugada. “Bom dia, senhoras e senhores. Deus é bom, sabia? Deus é bom todo o tempo. Continuo crendo nisso. Não dormi bem. Acordei de madrugada. Fui dormir de novo, e acordei seis e pouca”, disse ela.

Logo depois, ela contou que o marido, o empresário Kaká Diniz (36), está viajando e ela dormiu sozinha. Então, pela manhã, a artista decidiu começar o dia com um filme na TV. “Eu vou ver um filmezinho aqui”, disse ela antes de mostrar a tela da TV.

Unfollow de Simaria

Nesta semana, os fãs da dupla Simone e Simaria perceberam que a cantora Simaria não segue mais a irmã no Instagram. Além disso, ela também deixou de seguir o perfil da dupla na rede social. Os fãs da dupla notaram isso na noite de quarta-feira, 13, mas não se sabe se o unfollow é recente ou não. Já Simone, continua seguindo Simaria e o perfil das duas.

Vale lembrar que Simone e Simaria estão longe uma da outra nos palcos. Isso porque Simaria pediu uma pausa nos shows para cuidar de sua saúde.

O anúncio da pausa foi feito no dia do aniversário de Simaria em junho por meio de um comunicado da equipe da dupla. "A RSS Produções Artísticas e entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos (shows). Em recado aos contratantes e fãs pronuncia a Simaria: “Meus amores, cantar é tudo que mais amo mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!” Todos os compromissos da Simone&Simaria serão cumpridos pela artista Simone Mendes", informou a assessoria de imprensa da dupla.