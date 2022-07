Simaria deixa de seguir a irmã Simone e perfil da dupla após se afastar dos palcos

Longe dos palcos, cantora Simaria parou de seguir o perfil da irmã Simone no Instagram e da dupla sertaneja

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 08h21

Parece que as coisas não andam nada bem entre as irmãs Simone Mendes (38) e Simaria Mendes (40).

Simaria, que anunciou pausa na carreira e está afastada dos palcos desde junho para cuidar de sua saúde mental, parou de seguir a irmã e parceira de trabalho no Instagram.

Além disso, ela também deixou de seguir o perfil da dupla na rede social. Os fãs da dupla notaram isso na noite de quarta-feira, 13, mas não se sabe se o unfollow é recente ou não. Já Simone, continua seguindo Simaria e o perfil das duas.

Vale lembrar que em comunicado oficial divulgado em junho, Simaria disse por meio da assessoria que se afastaria para cuidar da saúde e que Simone cumpriria a agenda de shows sozinha, como tem feito.

"Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas neste momento preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos", disse Simaria em comunicado ao anunciar o afastamento.

As polêmicas de desentendimentos entre as duas começou após Simaria dar entrevistas polêmicas dizendo que se sentia controlada pela irmã."(Eu ouvia) 'cala a boca', 'não fala isso', 'não fala aquilo'... Mas, cara, eu, com 40 anos, não vou mais me calar. Vou falar o que acho que é certo. A gente venceu juntas, mas não significa que porque vencemos juntas temos que morrer como duplinha. Mantendo respeito, irmandade, não tem como quebrar isso. Vai dar sempre certo", disse ela ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, antes da pausa na carreira.

Simone e Simaria fazem homenagens para o irmão

O irmão caçula de Simone e Simaria, Caio Mendes, completou mais um ano de vida na última quarta-feira, 13, e ganhou declaração das irmãs na web! Simaria relembrou fotos dos dois na piscina da mansão e falou do seu amor por ele. “Te amo com toda a minha alma! Deus te guarde, meu irmão amado”, escreveu ela. Por sua vez, Simone relembrou uma foto de Caio com os sobrinhos e se declarou: "Feliz aniversário, meu palhacinho amado! Hoje você celebra mais um dia de vida, mas sou eu que agradeço pelo presente maravilhoso que você é. Você me faz feliz, me cuida, me respeita. Você é meu amigo, meu parceiro na luta, na alegria e na tristeza. Você é o melhor irmão do mundo! Te amoooooo muitooo, parabéns".

Confira que Simaria parou de seguir Simone e o perfil da dupla: