Simone e Simaria fazem homenagens para o irmão, Caio Mendes

Simone e Simaria declaram o amor que sentem pelo irmão caçula, Caio Mendes, em data especial

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 18h52

As cantoras Simone (38) e Simaria (40) agitaram as redes sociais com novos posts nesta quarta-feira, 13. As duas fizeram homenagens para o irmão caçula, Caio Mendes, que fez aniversário.

Nos stories do Instagram, Simaria relembrou fotos dos dois na piscina da mansão e falou do seu amor por ele. “Te amo com toda a minha alma! Deus te guarde, meu irmão amado”, escreveu ela.

Por sua vez, Simone relembrou uma foto de Caio com os sobrinhos e se declarou. "Feliz aniversário, meu palhacinho amado! Hoje você celebra mais um dia de vida, mas sou eu que agradeço pelo presente maravilhoso que você é. Você me faz feliz, me cuida, me respeita. Você é meu amigo, meu parceiro na luta, na alegria e na tristeza. Você é o melhor irmão do mundo! Te amoooooo muitooo parabéns", comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simoneses)

Simaria já quer voltar aos palcos, diz colunista

A cantora Simaria (40), da dupla com Simone (38), já pode estar pronta para retomar a rotina de shows ao lado da irmã. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela quer voltar aos palcos e já informou isso para a equipe.

A estrela já pediu para que a equipe escolha uma melhor data para ela retomar sua rotina de fazer shows ao lado da irmã. Inclusive, o colunista contou que a intenção de Simaria era ficar apenas 10 dias longe dos shows, mas teria aceitado a proposta de ficar longe por tempo indeterminado. Agora, após um mês afastada, ela quer voltar aos palcos.