Shakira encontra Piqué após idiretas e música polêmica

A cantora Shakira e seu ex-marido, o jogador Gerard Piqué, se encontraram nesta semana após diversas alfinetadas

Shakira não deixou barato após o divórcio do Gerard Piqué. A cantora lançou uma música polêmica, chamada BZRP Music Sessions #53, alfinetando o jogador. Após o escândalo das supostas traições do famoso com Clara Chía, sua atual namorada, Shakira lançou a música cheia de indiretas. Porém, nesta semana, os dois tiveram que se encontrar.

Desde o divórcio, os dois não apareceram mais juntos. Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, os dois se encontraram quando Piqué foi pegar os filhos na antiga casa, onde Shakira e as crianças ainda moram. Em volta da casa estava cheio de paparazzis, então o jogador se esquivou e não respondeu perguntas.

Segundo o jornal da Europapress, Piqué estava "visivelmente nervoso", Shakira não o deixou entrar, e o fez esperar na porta para buscar as crianças. Isso deixou o jogador desconfortável, principalmente pelas perguntas dos paparazzis em volta. "Gerard Piqué permaneceu em silêncio e olhou para o celular, esperando que o tempo passasse o mais rápido possível para pegar seus filhos o mais rápido possível e deixar o local", disse o La Vanguardia.

Ele ficou mexendo no celular para disfarçar o incômodo com as perguntas e ignorou a imprensa.

Shakira constrói muro entre sua casa e a de sua ex-sogra

A cantora Shakira é vizinha da mãe de seu ex-marido, Gerard Piqué. Porém, após as recentes revelações de uma suposta traição, e do lançamento da música alfinetando o jogador, a cantora decidiu que iria acabar de vez com qualquer contato com a família do ex, e decidiu construir um muro entre as casas!

A famosa planeja se mudar para Miami com as crianças, porém, adiou a viagem devido à saúde de seu pai. Portanto, por enquanto ela continuará mais um tempo no mesmo terreno que sua ex-sogra.

As propriedades são conectadas por uma área comum, porém ontem foram vistos caminhões de construção envolta da casa da cantora, que está construindo um muro e separando a área comum entre as duas casas.

Na música nova, Shakira fala sobre morar com a sogra: "Você me fez ter a sogra como vizinha, Com a imprensa na porta e devendo à Receita Federal" e também crítica a nova namorada de Piqué, Clara Chía: "Você trocou uma Ferrari por uma Twingo, Você trocou um Rolex por um Casio"