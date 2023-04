Shakira é exaltada nas redes sociais após reagir às críticas de Gerard Piqué aos seus fãs

Shakira respondeu publicamente com uma indireta aos comentários do ex e seguidores da colombiana a elogiaram

A briga entre Shakira (46) e Piqué (36) continua nas redes sociais. Desde que se separaram, em junho do ano passado, que o ex-casal vem protagonizando várias tretas publicamente. Após a descoberta da traição, a diva colombiana vem ganhando o apoio do público em tudo o que diz respeito ao processo de separação.

A última polêmica entre eles envolve uma declaração de Piqué envolvendo os fãs da cantora. No fim de semana, circulou nas redes sociais um trecho de uma entrevista, onde o ex-jogador do Barcelona dizia que recebeu muitos comentários agressivos dos fãs da artista:

"Minha ex é da América latina. Vocês não sabem o que eu cheguei a receber pelas redes sociais de gente que é fã dela. Muitas barbaridades. Não se importam com nada. São pessoas que não têm uma vida."

No dia seguinte, Shakira fez um post, parecendo que estava respondendo aos comentários do ex: "Orgulhosa de ser latino-americana.", acompanhado de emojis das bandeiras dos países latinos, e foi exaltada pelos fãs.

O embate entre os dois rendeu duras críticas a Piqué. Muitos acusaram o ex-jogador de ser xenofóbico e ficaram do lado da resposta da cantora: “Shakira pisou foi pouco na cara e na carreira meia boca desse espanhol.”, escreveu uma fã, “Se tem europeu triste, tem latino-americano feliz”, completou outro.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

Shakira deixou Barcelona após ordem de despejo do pai de Piqué, diz site

Shakira anunciou, no último domingo, 02, que estava deixando Barcelona, na Espanha, rumo à Miami, nos Estados Unidos. A decisão da artista teve relação direta com o ex-sogro da colombiana.

De acordo com o Daily Mail, o pai do ex-jogador de futebol teria enviado uma carta para que ela deixasse a casa em que morava com o ex-marido. De acordo com a publicação, Joan teria colocado Shakira ‘para correr’ depois que ela apresentar no programa do Jimmy Fallon.