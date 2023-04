Shakira deixou Barcelona após ordem de despejo do pai de Piqué, diz site

No último domingo, 2, Shakira publicou uma foto e se despediu de Barcelona e oficializou a mudança para Miami

Shakira (46) anunciou, no último domingo, 02, que estava deixando Barcelona, na Espanha, rumo à Miami, nos Estados Unidos. A decisão da cantora colombiana teria irritado o ex-jogador, Gerard Piqué (36). Porém, a decisão da artista teve relação direta com o ex-sogro.

De acordo com o Daily Mail, o pai do ex-jogador de futebol teria enviado uma carta para que ela deixasse a casa em que morava com o ex-marido. De acordo com a publicação, Joan teria colocado Shakira ‘para correr’ depois que ela apresentou no programa de Jimmy Fallon, no mês passado, uma série de suas canções inspiradas na separação de Piqué. A cantora não se manifestou sobre o que o ex-sogro falou.

Segundo o programa de televisão “Mamarazzis”, apresentado por Lorena Vázquez e Laura Fa, fontes familiarizadas com a situação explicaram que a casa é o único imóvel que o ex-casal possuía junto e estava no nome da empresa BCN TWO&TWO SL cujo administrador é seu ex-sogro.

Já estabelecida em Miami, Shakira publicou uma foto da cidade junto a texto com a seguinte mensagem: “Me instalei em Barcelona para dar estabilidade aos meus filhos, a mesma que agora procuramos noutro canto do mundo junto da família, dos amigos e do mar. Hoje iniciamos um novo capítulo na busca pela felicidade. Obrigado a todos que surfaram tantas ondas comigo lá em Barcelona, cidade onde aprendi que a amizade sem dúvida dura mais que o amor”, começou.

“Obrigada a todos que ali me incentivaram, secaram minhas lágrimas, me inspiraram e me fizeram crescer. Obrigada ao meu público espanhol que sempre me cobriu com seu amor e lealdade. Pois só nos vemos mais tarde e, como meu pai tantas vezes dizia: nos vemos nas curvas”, concluiu.

A mídia espanhola ainda existe a possibilidade que Shakira passe um período de férias com os filhos, Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8, antes que eles iniciem os estudos nos Estados Unidos, no dia 11 de abril.