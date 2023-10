Sertanejo perde quatro dentes ao sofrer acidente de jet ski

O cantor sertanejo Zé Ottavio sofre seu segundo acidente em apenas quatro meses. Ele foi levado ao hospital ao sofrer um acidente aquático

O cantor sertanejo Zé Ottávio sofreu dois acidentes dentro do período de apenas quatro meses. No último final de semana, ele foi levado ao hospital após sofrer um acidente de jet ski durante um dia de diversão com os amigos. Antes disso, ele já tinha sofrido outro acidente de carro. Entenda como ele está!

No último sábado, 30, Zé Ottávio estava no lado Babaçulândia quando bateu o seu jet ski em outro veículo aquático e se machucou. Ele teve ferimentos na cabeça e chegou a perder quatro dentes. Ele foi hospitalizado e já teve alta. Agora, o artista deverá realizar um tratamento odontológico para reconstruir seu sorriso, informou o site G1. "Vamos esperar ele recuperar do susto e a gente vai tratar disso segunda e terça, que ele perdeu quatro dentes. E a gente vai repetir esses exames", disse o pai dele, o advogado Paulo Roberto, ao G1.

Nas redes sociais, o sertanejo garantiu que está bem. “Galera, só passando para avisar que já estou em casa e já saí do hospital. Hoje Deus me deu mais uma oportunidade de viver, estou bem graças a Deus. Obrigado a minha família e amigos por todo o cuidado”, disse ele nos stories do Instagram.

Vale lembrar que, em maio deste ano, Zé Ottávio se envolveu em um acidente de carro. Ele estava em um carro com sua família e amigos quando o veículo bateu em um cavalo que apareceu na pista. O animal morreu no local, mas os ocupantes do carro não tiveram ferimentos graves.

Na época, ele contou como foi o acidente. "Entrou um animal na pista e não conseguimos frear. Estávamos devagar, se estivesse mais rápido tinha acontecido algo pior. Se a gente joga pra esquerda, pegava o carro que estava vindo, se a gente joga pra direita, caía em um buraco, então a alternativa que tinha era essa, não deu para frear e aconteceu o que aconteceu", afirmou.

Sophia Loren sofreu acidente

No dia 25 de setembro, Sophia Loren foi levada às pressas para o hospital após sofrer um acidente em sua casa na Suíça. A atriz italiana de 89 anos teria caído no banheiro de sua casa em Genebra. A informação foi confirmada pela revista americana People.

A queda teria causado alguns ferimentos na estrela do filme “Rosa e Momo”, indicado ao Oscar em 2020, no fêmur e no quadril. Os representantes da atriz estão otimistas pela sua rápida recuperação após uma cirurgia.

O Instagram oficial dos restaurantes da atriz se manifestou sobre o ocorrido e atualizou o estado de saúde da atriz que recebeu um Globo de Ouro honorário em 1995. Uma foto da estrela fui publicada nas redes sociais e a legenda explicava o acidente de Sophia.

“Uma queda em sua casa em Genebra causou fraturas no quadril da Sra. Loren. Operada com um resultado positivo, ela agora será observada por um curto período de recuperação e seguirá a caminho de reabilitação”, dizia a legenda escrita originalmente em italiano.

Por fim, a mensagem dizia: “Felizmente tudo correu bem e a senhora estará de volta conosco muito em breve. Toda a equipe dos Restaurantes Sophia Loren aproveita a oportunidade para lhe desejar uma rápida recuperação”.