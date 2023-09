Sophia Loren é hospitalizada após acidente em sua casa na Suíça

A atriz italiana Sophia Loren foi levada ao hospital após sofrer uma queda e fraturar o quadril em sua casa na Suíça

Nesta segunda-feira, 25, Sophia Loren foi levada às pressas para o hospital após sofrer um acidente em sua casa na Suíça. A atriz italiana de 89 anos teria caído no banheiro de sua casa em Genebra. A informação foi confirmada pela revista americana People.

A queda teria causado alguns ferimentos na estrela do filme “Rosa e Momo”, indicado ao Oscar em 2020, no fêmur e no quadril. Os representantes da atriz estão otimistas pela sua rápida recuperação após uma cirurgia.

O Instagram oficial dos restaurantes da atriz se manifestou sobre o ocorrido e atualizou o estado de saúde da atriz que recebeu um Globo de Ouro honorário em 1995. Uma foto da estrela fui publicada nas redes sociais e a legenda explicava o acidente de Sophia.

“Uma queda em sua casa em Genebra causou fraturas no quadril da Sra. Loren. Operada com um resultado positivo, ela agora será observada por um curto período de recuperação e seguirá a caminho de reabilitação”, dizia a legenda escrita originalmente em italiano.

Por fim, a mensagem dizia: “Felizmente tudo correu bem e a senhora estará de volta conosco muito em breve. Toda a equipe dos Restaurantes Sophia Loren aproveita a oportunidade para lhe desejar uma rápida recuperação”.

Nessa próxima terça-feira, 25, uma nova unidade da rede de restaurantes da atriz irá abrir as portas na cidade Bari, no Sul da Itália. A presença da estrela era esperada na abertura, porém isso não irá mais acontecer devido ao acidente. Esta é o terceiro restaurante de Sophia, os outros são localizados em Milão e Florença.

Além de ser a atriz mais premiada do David di Donatello, principal premiação do cinema italiano, a estrela que atua desde a década de 1950 também conquistou o Oscar de Melhor Atriz em 1962 pelo filme “Duas Mulheres”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophia Loren Restaurant (@sophialorenrestaurant)

Separação!

Ainda falando de cinema internacional, o ator Hugh Jackman anunciou sua separação da esposa Deborah-Lee Jackson. O casal que manteve o relacionamento por 27 anos e são pais de Oscar, de 23 anos, e Ava, de 18.

“Fomos abençoados por compartilhar quase três décadas juntos como marido e mulher em um casamento maravilhoso e amoroso. Nossa família foi e sempre será nossa maior prioridade. Vamos para este próximo capítulo com gratidão, amor e gentileza. Agradecemos imensamente sua compreensão em respeitar nossa privacidade enquanto nossa família navega nessa transição em nossas vidas. Esta é a única declaração que qualquer um de nós fará”, dizia o comunicado oficial do ex-casal