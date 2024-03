Sertanejo Juliano compra seu próprio helicóptero

O sertanejo Juliano, da dupla com Henrique, é piloto e decidiu comprar o seu próprio helicóptero, diz colunista

O cantor sertanejo Juliano, da dupla com Henrique, é o novo dono de um helicóptero no Brasil. De acordo com o colunista Leo Dias, ele comprou o meio de transporte aéreo porque é piloto e pode comandar a aeronave nos céus.

O artista adquiriu um helicóptero EC 130 T2, que tem capacidade para sete pessoas. O veículo aéreo chegou ao Brasil em 2013, quando foi adquirido pelo valor de R$ 9 milhões. Porém, o valor que Juliano pagou não foi revelado.

Nas redes sociais, Juliano já mostrou vídeos pilotando helicópteros. Confira abaixo:

Gusttavo Lima tem carro milionário e luxuoso

O cantor Gusttavo Lima chamou a atenção ao mostrar o interior do seu novo carro luxuoso nas redes sociais. O artista revelou que é dono de um carro que custa bem caro e contém detalhes chamativos.

De acordo com o site UOL Carros, o veículo dele é um Rolls-Royce Cullinan, um dos SUVs mais caros do mundo. O veículo pode chegar ao valor de R$ 8,1 milhões e é fabricado na Inglaterra.

O carro tem câmbio de oito marchas, vai de zero a 100 km/h em menos de seis segundos. O veículo tem o teto estrelado e painel com várias funções.

O carrão foi revelado por ele em um vídeo recente nas redes sociais, no qual apareceu dirigindo por uma estrada durante à noite enquanto ouvia música.