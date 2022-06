Sertanejo Conrado deixa a UTI após um mês do acidente

A assessoria de imprensa do cantor Conrado compartilhou o boletim médico

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 18h26

Nesta segunda-feira, 6, a assessoria de imprensa de Conrado (33) anunciou que o cantor deixou a UTI.

Pelas redes sociais, a equipe do artista compartilhou o boletim médico revelou que ele segue estável e lúcido.

"Hoje nossos guerreiros deram mais um passo importante na minha recuperação. No fim da tarde de hoje, após a emissão do boletim oficial, ambos já deixaram a UTI e seguiram para o tratamento na enfermaria, como já programado pela equipe médica", escreveram eles.

Ainda na publicação, a assessoria pediu para que os fãs e admiradores sigam nas orações para a total recuperação de Conrado.

"Pedimos a todos que continuem em corrente de oração para que em breve ambos possam se recuperar em casa. Obrigado Brasil por estarem conosco", concluíram.

O cantor estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional de Registro desde que sofreu um acidente de ônibus no dia 7 de maio. Aleksandro (1987 - 2022), que fazia dupla com o artista, acabou falecendo durante o acidente.

CONFIRA O BOLETIM MÉDICO DE CONRADO