Quadro clínico do cantor Conrado segue estável e com recuperação progressiva

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 21h15

O quadro de saúde de João Vitor Moreira Soares, conhecido como Conrado (33), segue estável.

O cantor está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional de Registro desde que sofreu um acidente de ônibus no dia 7 de maio. Aleksandro (1987 - 2022), que fazia dupla com o artista, acabou falecendo durante o acidente.

"O paciente João Vitor Moreira Soares evolui com quadro clínico estável e recuperação progressiva. Permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Registro", diz o novo boletim médico divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira, 23.

Além de Conrado, também foi divulgado o quadro de saúde do músico Julio Cesar. "O paciente Julio Cesar Bigoli Lopes realizou hoje (23/05) no período da manhã, cirurgia complementar para fixação de quadril e tíbia que transcorreu sem intercorrências. Permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Registro", informou a nota.

Saudade do namorado

No dia 18 de maio, Anna Moraes, namorada de Conrado, usou suas redes sociais para desabafar sobre a falta que está sentido do amado. Em seus stories, a morena publicou um clique antigo, onde aparece abraçada com o amado e falou das dificuldades que está sendo ficar longe do cantor por tanto tempo.

"Tô te vendo todo sia, mais sindo saudade toda noite! Meu peito aperta de não estar com você o tempo todo. O que me conforta é saber que logo isso vai acontecer, a gente vai ficar juntinho como sempre foi. Na medida do possível,você está bem e se recuperando cada dia que passa", disse ela em um trecho da publicação.

Confira: