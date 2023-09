Sandy revela quando pensou em abandonar a carreira na música

Sandy entrega momento da vida em que se questionou se iria voltar a cantar

Em trecho do programa Som Brasil - Sandy 40 anos, da Globo, a cantora Sandy contou que já teve um momento em que pensou em abandonar a carreira na música. Sucesso como cantora desde que era criança, ela contou que se questionou se iria voltar a cantar após se tornar mãe.

Ela é mãe de Theo, de 8 anos, seu filho com o músico e cantor Lucas Lima, e a dedicação dela à maternidade foi o que a fez pensar em não voltar aos palcos para curtir o filho em 100% do tempo.

A estrela contou que ficou difícil retomar a carreira solo após ser mãe. “Eu cheguei a pensar em parar. Foi um dos momentos em que achei que não ia conseguir voltar. Eu estava muito focada no papel mais importante da minha vida, que foi a maternidade. Eu fiz um exercício muito grande, racional, de pensar a minha vida sem a minha carreira”, disse ela.

E ainda revelou o que passou em sua cabeça: "Eu posso parar agora e não ter o mesmo espaço para voltar. Eu acho que não estou pronta para ser só mãe. Passei uma vida tendo uma profissão. Eu pensei que o futuro poderia me cobrar isso”. Então, o marido dela, Lucas Lima, contou que, na época, ela também pensou que queria que o filho a visse trabalhando.

"Eu achei que ele [o Theo] poderia se orgulhar de mim. Juntei todos os argumentos na minha cabeça e me obriguei a voltar a trabalhar. Ainda é uma batalha a cada projeto, quando eu tenho que me ausentar um pouco mais. Eu me sinto em falta, fico com muita culpa, eu não fico inteira nem no trabalho e nem em casa. O meu coração está muito lá em casa, ainda é uma batalha. Acho que se eu tivesse outro filho, eu pararia de uma vez”, entregou.

Sandy não mostra fotos do filho e revela o motivo

Em participação recente no podcast Quem Pode, Pod, a cantora Sandy abriu o jogo sobre a sua decisão de não expor a imagem do seu filho, Theo, de 8 anos. Ela contou que quer dar a opção para o filho escolher ser famoso ou não quando crescer. Como ela mora em Campinas, no interior de São Paulo, ela consegue dar uma liberdade para o filho crescer longe da mídia porque não tem paparazzi em sua cidade como tem no Rio de Janeiro. “Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo”, disse ela.

Sandy ainda contou que apenas alguns fãs e pessoas mais próximas conhecem o menino. “Quem vê ele na rua comigo, sabe. Fãs que veem ele chegando no show comigo sabem e super respeitam minha vontade. Se ele for no shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. Ninguém vai falar: 'Olha lá o filho da Sandy, deixa eu tirar uma foto'. É muito bom dar essa opção para ele. No futuro, provavelmente ele deve ter rede social e vai escolher se expor de alguma maneira. Eu queria que essa escolha fosse dele. Ele não tem nada a ver com a minha fama”, afirmou.