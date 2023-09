Sandy desabafa sobre pressões em sua vida: ‘Eu fui muito criticada’

No Som Brasil, Sandy conta sobre as cobranças e pressões que enfrentou ao longe sua trajetória

A cantora Sandy, de 40 anos, abriu o coração durante a entrevista no programa Som Brasil, da Globo, nesta quarta-feira, 6, ao contar sobre as cobranças e pressões que enfrentou ao longo de sua vida pública. A artista contou que sempre recebeu muitos rótulos e foi pressionada por suas escolhas pela privacidade de sua família.

Para começar, ela contou que não gosta de injustiças e faz terapia para lidar com a exposição da carreira desde os 18 anos de idade. Teve uma vez em que ela se viu em 14 capas de revistas ao mesmo tempo no ano de 2001, quando fez a novela Estrela Guia, da Globo. Então, ela comentou sobre o rótulo de ‘santa’. "Eu já tive tanto rotulo. Rótulo nunca faz bem, nunca se sente bem. E eu tinha o trabalho de desmentir. Perguntavam: ‘o que você acha de ser santinha?’. E eu: ‘Nunca fui santa! Eu sou uma pessoa normal’”, afirmou.

Então, a artista desabafou sobre as cobranças para expor sua intimidade. “Quando eu tentei escolher preservar a privacidade, eu fui massacrada na imprensa e nas redes sociais. Quando eu casei, quis fazer tudo de uma maneira pessoal, privada, eu fui muito criticada. Eu fiquei antipatizada pelo público. Fui cobrada. E, quando meu filho nasceu, eu fui cobrada dez vezes mais. E sou cobrada até hoje porque eu não exponho a imagem dele na internet. Ele é uma criança normal que vai para a escola e faz programas no mundo, está por aí no mundo, mas eu não exponho a imagem dele”, afirmou.

Por fim, Sandy foi questionada pelo apresentador Pedro Bial se é mais feliz hoje do que há 20 anos e ela refletiu sobre isso. “Eu sou mais realizada em algumas coisas. Eu conheci outros tipos de felicidade. Mas eu também sou mais calejada, mais madura”, definiu.

Sandy e os 40 anos

Ainda no Som Brasil, Sandy contou sobre a sensação de ter 40 anos de vida. "Eu achei que foram duas viradas importantes, quando fiz 30 e quando fiz 40, um baquezinho. Achei que foi mais leve do que chegar aos 30., Aos 30 parece que a sensação é de que existe uma cobrança da sociedade, do mundo e da gente mesmo, de que a maturidade chegou, não dá mais para brincar, não dá mais para ensaiar, agora é para valer, tem que fazer direito. E os 40 anos… tudo que eu experimentei dos 30 até aqui foi para construir essa maturidade. E, antes dos 30 também, claro”, afirmou ela.

E completou: "Eu sinto uma idade meio poderosa. Eu sei muito bem quem eu sou. Eu tracei uma parte boa do caminho, mas sou jovem. Ainda tenho, se Deus quiser, muito chão pela frente, mas já aprendi um monte para percorrer esse chão pela frente”.