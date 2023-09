Sandy reflete sobre a chegada dos 40 anos: ‘Idade meio poderosa’

No Som Brasil, Sandy compara as crises dos 30 e dos 40 anos em conversa sobre sua maturidade

A cantora Sandy foi a homenageada do programa Som Brasil da noite desta quarta-feira, 6, e refletiu sobre a chegada dos 40 anos. Ela completou a nova idade em janeiro deste ano e, agora, comparou as crises dos 30 anos e dos 40 anos.

Na conversa com Pedro Bial em Som Brasil - Sandy 40 anos, a artista contou sobre a sensação em sua atual fase da vida. "Eu achei que foram duas viradas importantes, quando fiz 30 e quando fiz 40, um baquezinho. Achei que foi mais leve do que chegar aos 30., Aos 30 parece que a sensação é de que existe uma cobrança da sociedade, do mundo e da gente mesmo, de que a maturidade chegou, não dá mais para brincar, não dá mais para ensaiar, agora é para valer, tem que fazer direito. E os 40 anos… tudo que eu experimentei dos 30 até aqui foi para construir essa maturidade. E, antes dos 30 também, claro”, afirmou ela.

E completou: "Eu sinto uma idade meio poderosa. Eu sei muito bem quem eu sou. Eu tracei uma parte boa do caminho, mas sou jovem. Ainda tenho, se Deus quiser, muito chão pela frente, mas já aprendi um monte para percorrer esse chão pela frente”.

Então, Sandy ainda contou que, quando era criança, não imaginava como seria ter 40 anos. Durante sua infância, ela pensou que ainda estaria cantando em dupla com o irmão, Junior Lima. Porém, a dupla deles chegou ao fim em 2007.

“Lá atrás, a gente achava que ia cantar juntos para sempre, mas houve uma necessidade dos dois de viver caminhos individuais, porque achamos que já tínhamos experimentado tudo o que poderíamos juntos. E essa decisão aconteceu de forma simultânea para os dois, quase que de um jeito mágico”, disse ela.

Quando a dupla Sandy e Junior chegou ao fim?

A dupla Sandy e Junior se separou no ano de 2007. Depois de pensarem sobre o assunto, eles deram a notícia para os fãs e a imprensa durante uma coletiva e pegaram todos de surpresa. Na época, a dupla estava junto há 17 anos.

Em 2019, Sandy e Junior se reuniram para celebrar os 30 anos do início da dupla deles com uma turnê especial pelo Brasil e exterior, que arrastou uma multidão de fãs em várias cidades, com direito a disputa por ingressos.