Sandy relembra o fim da dupla com Junior Lima: ‘Houve uma necessidade’

No especial Som Brasil - Sandy 40 anos, a cantora Sandy relembra momentos marcantes de sua trajetória. Programa vai ao ar hoje à noite

A cantora Sandy é a homenageada do programa especial Som Brasil - Sandy 40 anos, apresentado por Pedro Bial, na Globo, e a exibição será na noite desta quarta-feira, 6, após a novela Todas as Flores. Entre os assuntos da atração, ela relembra o fim da dupla com seu irmão, o cantor e músico Junior Lima.

“Lá atrás, a gente achava que ia cantar juntos para sempre, mas houve uma necessidade dos dois de viver caminhos individuais, porque achamos que já tínhamos experimentado tudo o que poderíamos juntos. E essa decisão aconteceu de forma simultânea para os dois, quase que de um jeito mágico”, disse ela.

Além disso, o especial relembra a carreira de Sandy desde a infância até os dias atuais, quando ela já está com 40 anos de vida. Ela conta sobre os impactos da fama em sua vida, os aprendizados, momentos marcantes de sua carreira e também sua vida particular. “Eu sinto que essa é uma idade poderosa, sei muito bem quem eu sou”, afirmou. A gravação ainda teve as participações especiais de Xororó e Lucas Lima, pai e marido dela, e eles contaram sobre as músicas que fizeram juntos.

O programa Som Brasil - Sandy 40 anos também terá apresentações musicais de canções da carreira dela, como Aquela dos 30, Pra Me Refazer e Tudo Teu.

Fotos: Globo/Bob Paulino

Quando a dupla Sandy e Junior chegou ao fim?

A dupla Sandy e Junior se separou no ano de 2007. Depois de pensarem sobre o assunto, eles deram a notícia para os fãs e a imprensa durante uma coletiva e pegaram todos de surpresa. Na época, a dupla estava junto há 17 anos.

Em 2019, Sandy e Junior se reuniram para celebrar os 30 anos do início da dupla deles com uma turnê especial pelo Brasil e exterior, que arrastou uma multidão de fãs em várias cidades, com direito a disputa por ingressos.