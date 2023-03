Sandy reage após cantar com Coldplay em São Paulo: 'Zerei a vida'

Sandy encanta os fãs ao falar sobre sua participação surpresa no show da banda Coldplay em São Paulo: 'Mãe, eu cantei com o Coldplay!'

A cantora Sandy (40) soltou a voz ao lado do vocalistaChris Martin (46) no show da banda Coldplay na cidade de São Paulo nesta terça-feira, 14. Após subir ao palco e agitar a plateia no Estádio do Morumbi, a estrela fez uma selfie no camarim com a reação.

Na foto, compartilhada nos stories do Instagram, Sandy apareceu dando um grito de alegria com a oportunidade única em sua carreira de mais de 30 anos na música. Ela realizou o sonho de cantar com a banda que tanto admira. “Mãe, eu cantei com o Coldplay! Zerei a vida”, escreveu.

No feed do Instagram, ela também mostrou uma foto de sua maquiagem impecável para o show e falou de sua realização como profissional e fã. “Fingindo costume, toda plena hoje, pra participar do show da minha banda favorita, Coldplay. Vê se pode uma coisa dessas!”, afirmou.

Sandy e Coldplay cantaram as músicas Magic e Quando Você Passa (Turu Turu). A plateia ficou encantada com a participação especial, aplaudiu e cantou junto com eles. Assista aos vídeos abaixo!

Sandy vai cantar a música de abertura da novela 'Amor Perfeito'

A cantora Sandyanunciou que vai cantar a música de abertura da novela Amor Perfeito, que é a próxima trama das 6 da Globo. Em um post nas redes sociais, a estrela contou que em breve dará mais detalhes sobre qual é a música que vai embalar a história.

“Se vem do coração, é Amor Perfeito... Não é mesmo, TV Globo? Em breve, divido com vocês os detalhes, mas estaremos juntos no tema de abertura da próxima novela das 18h! Uhu”, disse ela na legenda.

A novela Amor Perfeito estreia no dia 20 de março, substituindo Mar do Sertão. A nova história é protagonizada por Camila Queiroz e Diogo Almeida.