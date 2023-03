Sandy anuncia que vai cantar a música de abertura da novela Amor Perfeito

Sandy está volta às trilhas sonoras das novelas! Cantora anuncia que estará na abertura da novela Amor Perfeito, da Globo

A cantora Sandy agitou seus fãs nesta sexta-feira, 10, ao anunciar que vai cantar a música de abertura da novela Amor Perfeito, que é a próxima trama das 6 da Globo. Em um post nas redes sociais, a estrela contou que em breve dará mais detalhes sobre qual é a música que vai embalar a história.

“Se vem do coração, é Amor Perfeito... Não é mesmo, TV Globo? Em breve, divido com vocês os detalhes, mas estaremos juntos no tema de abertura da próxima novela das 18h! Uhu”, disse ela na legenda.

A novela Amor Perfeito estreia no dia 20 de março, substituindo Mar do Sertão. A nova história é protagonizada por Camila Queiroz e Diogo Almeida.

Vale lembrar que Sandy já teve outras canções em trilhas de novelas. Em sua carreira em dupla com o irmão, Junior Lima, ela embalou as novelas com músicas como Era Uma Vez na novela de mesmo nome, Olha O Que O Amor Me Faz na novela O Cravo e a Rosa, Enrosca na novela Estrela Guia, Estranho Jeito de Amor na trama de Pé na Jaca, Malia na novela Terra Nostra e Um Segredo e Um Amor na história de Alma Gêmea. Em sua carreira solo, Sandy esteve com a música Morada na trilha da novela Em Família.

Priscilla Alcantara interpreta Carmen Miranda em 'Amor Perfeito'

A cantora Priscilla Alcantara está no elenco da novela Amor Perfeito, da Globo. Nesta semana, ela contou que vai interpretar a cantora Carmen Miranda (1909-1955) na trama e ficou muito feliz com a oportunidade.

“Acabou de sair que eu vou interpretar a Carmen Miranda na nova novela da Globo. Foi a realização de um sonho. Eu estou muito feliz. Eu estava guardando a novidade fazia muito tempo. Só passando aqui para dizer que estou muito feliz. Como foi uma oportunidade, quero agradecer pelo convite e a confiança”, disse ela.

Então, ela refletiu sobre a importância de Carmen Miranda e contou que gravou duas músicas da cantora para a novela. “Desde do início eu entendi a responsabilidade que é interpretar alguém como Carmen, alguém tão incrível, tão icônica, que representa tanta coisa, principalmente, para nós, mulheres. Foi uma baita responsabilidade e uma baita experiência artística. Além de interpretar ali no set, eu também pude regravar duas faixas dela, então teve mais o desafio de interpretar a voz dela. Para mim, como cantora, foi tipo... Eu dei o meu melhor!”, afirmou.