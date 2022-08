Sandy lança músicas do EP 'Nós, Voz, Eles 2' com Wanessa Camargo e Agnes Nunes

Cantora Sandy lança primeiros singles em parceria com as cantoras Wanessa Camargo e Agnes Nunes no EP 'Nós, Voz, Eles 2'

A cantora Sandy (39) animou os fãs com o lançamento dos primeiros singles de seu novo projeto, o EP Nós, Voz, Eles 2, na quinta-feira, 04!

Em 2018, a artista lançou o álbum Nós, Voz, Eles, com participação dos artistas Maria Gadú, Thiaguinho, Anavitória, Iza e até de seu marido, Lucas Lima, com quem tem um filho, Theo (8).

Desta vez, a segunda parte do projeto traz as primeiras parcerias divulgadas com Wanessa Camargo (39) e Agnes Nunes (19). As novas músicas, intituladas Leve e De Cada Vez, respectivamente, foram gravadas na própria casa de Sandy, onde a artista tem um estúdio completo.

"Aêeee! Nasceu!! Clipe e single de “Leve” e “De Cada Vez” em todas as plataformas digitais. Espero que gostem!", disse Sandy sobre a novidade em seu perfil no Instagram.

Confira os lançamentos de Sandy com Wanessa Camargo e Agnes Nunes:

Sandy e Wanessa Camargo relembram boatos de rivalidade

Em vídeo nos bastidores da gravação da música que cantam juntas, Sandy e Wanessa Camargo recordaram que quando eram mais jovens, eram apontadas como rivais no cenário musical por causa dos estilos parecidos e da mesma idade.“O que foi feito com a gente na mídia... Eu sempre fui muito fã, ia nos shows, tinha todos os Cds, você é um exemplo para todo mundo e me colocar num lugar que eu falava: 'mas eu não sou tão diferente assim...'. Para fazer o jogo, sabe?”, disse Wanessa. E Sandy completou: “Era mais para saciar a vontade dessas pessoas de: precisa ter intriga, rivalidade, contraponto...”. Assim, Wanessa comemorou: “O mais legal foi ver que os fãs, que entraram nessa pilha, quando vira a gente fazendo esse movimento se libertaram também”.

