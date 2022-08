Sandy e Wanessa Camargo relembram boatos de rivalidade no passado

Sandy lança vídeo com os bastidores de gravação de música com Wanessa Camargo e as duas comentam sobre rumores de rivalidade entre elas

Redação Publicado em 01/08/2022, às 15h57

As cantoras Sandy e Wanessa Camargo agitaram as redes sociais nesta segunda-feira, 1º, com o lançamento de uma parceria juntas. Sandy chamou Wanessa para participar do projeto 'Nós, Voz, Eles 2', que consiste em parcerias com artistas da música. O vídeo dos bastidores da gravação da música que cantam juntas, chamada Leve, foi divulgado nesta segunda-feira, e traz uma conversa das duas sobre os rumores de rivalidade no passado.

Quando eram mais jovens, elas eram apontadas como rivais no cenário musical por causa dos estilos parecidos e da mesma idade. Agora, as duas fizeram questão de desmentir qualquer rivalidade entre elas. “O que foi feito com a gente na mídia... Eu sempre fui muito fã, ia nos shows, tinha todos os Cds, você é um exemplo para todo mundo e me colocar num lugar que eu falava: 'mas eu não sou tão diferente assim...'. Para fazer o jogo, sabe?”, disse Wanessa.

E Sandy completou: “Era mais para saciar a vontade dessas pessoas de: precisa ter intriga, rivalidade, contraponto...”. Assim, Wanessa comemorou: “O mais legal foi ver que os fãs, que entraram nessa pilha, quando vira a gente fazendo esse movimento se libertaram também”.

Além disso, Sandy também contou sobre como surgiu a ideia de chamar Wanessa Camargo para cantar a música Leve ao seu lado. “A gente sentiu que essa música era para você. Eu não sabia de tudo o que estava acontecendo. Só que você tinha se separado. Toda essa coisa interna eu não sabia... Mas, ó, pessoas que são conectadas, a gente tem uma comunicação extra verbal, não precisa falar, às vezes só sente”, declarou.

Assista ao vídeo do projeto 'Nós, Voz, Eles 2' com Sandy e Wanessa Camargo: