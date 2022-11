Sandy fala ao Fantástico sobre a suposta rivalidade com Wanessa Camargo

A cantora Sandy (39) concedeu uma entrevista para a jornalista Poliana Abritta (47), do programa Fantástico, na Rede Globo, que vai ao ar neste domingo, 06. Ela apresentou canções como "Tudo Teu", "Voltar pra mim" e "Areia", de seu novo álbum, "Nós, voz, eles 2" e abriu o coração.

"Já tive muitas fases na minha carreira. São 32 anos. Eu sinto como se eu tivesse tido alguns recomeços. Tive a carreira com meu irmão por 17 anos, fiquei dois anos afastada e aí comecei uma carreira solo em 2010. Foi muita ansiedade, um nervoso, não sabia qual era o meu lugar. Aí depois engravidei, parei para ter filho. Não sabia como ser mãe e ser artista ao mesmo tempo", disse Sandy para Poliana.

Sandy também comentou sobre a parceria com Wanessa Camargo, com quem que gravou a música "Leve". As duas sempre foram apontadas como rivais, principalmente nos anos 2000.