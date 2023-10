Rolou ou não?! Luan Santana revela a verdade sobre Yasmin Brunet

Após rumores de affair, Luan Santana revela a verdade sobre ter ficado ou não com a modelo Yasmin Brunet

O cantor Luan Santana esbanjou sinceridade ao revelar a verdade sobre os rumores envolvendo a modelo Yasmin Brunet. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ele admitiu que os dois já ficaram, mas negou que estejam namorando.

Os dois foram alvos de rumores de que estariam vivendo um affair após terem sido vistos juntos com frequência nos bastidores dos shows dele. Agora, ele contou que eles já viveram um affair, mas desconversou ao ser questionado sobre a relação.

“Não, não. Eu vi as notícias que a gente estava namorando. Mas, sim, ficamos. A Yasmin é amiga da minha irmã”, contou ele. Vale lembrar que Luan está solteiro desde que terminou o noivado com Izabela Cunha em maio deste ano. Por sua vez, Yasmin não assume um relacionamento desde que se separou de Gabriel Medina em 2022.

Além disso, a entrevista de Luan Santana com Leo Dias revelou mais detalhes da intimidade do cantor. O artista fez revelações sobre sua vida amorosa. Ele contou que já teve relação com duas mulheres ao mesmo tempo e que já teve noites de amor em lugares inusitados, como em garagem de motel e no mar.

Então, ele confessou que adora beijos. “Eu gosto muito de beijar. Beijo o tempo todo. Se a mulher não gostar muito de beijar, é complicado. Eu gosto e acho que ao mesmo tempo é delicioso”, contou.

Por fim, o cantor disse que é romântico mesmo em um encontro casual. “Eu sempre faço amor, não com amor, mas faço sempre amor. Naquele momento ali, é amor. Nem sempre você precisa amar alguém para fazer amor. Para mim, é um romance de uma noite. Não é aquela coisa escrachada de já tirar a roupa e ir pra cama”, afirmou.

Luan Santana relembra sua primeira vez

O cantor Luan Santana, de 32 anos, surpreendeu ao revelar como foi a sua primeira vez na cama. A história com alguns detalhes foi contada durante a participação do sertanejo no podcast, PodDelas.

O momento marcante da vida sexual dele aconteceu quando tinha 15 anos com uma namorada da época que também era virgem. O ato teria acontecido em uma escada, local que conseguiram privacidade.

"Foi na escada de um prédio, desconfortável para caramba e foi a primeira vez dela também. Foi especial, mas foi desconfortável. E é estranha a primeira vez, né, você não tem certeza se fez direito, se estava dentro mesmo, já pensou se foi meio de lado só, porque você está nervoso", comentou.

O primeiro beijo de Luan Santana também foi em um lugar diferente, em uma despensa. "O primeiro beijo eu achei estranho. Demorou uns três beijos para entender como era o esquema. Treinei na laranja, na mão, no espelho. Eu não sabia dos truques", completou.