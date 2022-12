Roberto Carlos: valor da fortuna do cantor é revelado na internet

Site especializado no patrimônio dos famosos revela qual é o possível valor da fortuna de Roberto Carlos

O cantor Roberto Carlos (81) é um dos maiores nomes da música brasileira e faz um enorme sucesso em sua carreira. Com décadas de trabalho na música, ele acumulou um patrimônio milionário. Tanto que o valor vazou na internet nesta semana e está dando o que falar!

De acordo com o Jornal do Bolsão, que é especializado em patrimônio de famosos, o Rei Roberto Carlos teria acumulado um patrimônio de US$ 200 milhões, entre empresas, imóveis e investimentos financeiros. Na moeda brasileira, o valor ultrapassa R$ 1 bilhão.

Nesta sexta-feira, 23, os fãs de Roberto Carlos vão conferir mais um especial do cantor na Globo. O programa especial será exibido após a novela Travessia e promete emocionar todo mundo antes da celebração do Natal.

O especial de final de ano do cantor, chamado de 'Roberto Carlos: como é grande o meu amor por você', foi gravado com antecedência em uma casa de shows com a plateia de 3 mil pessoas no Rio de Janeiro. No palco, ele cantou ao lado de artistas famosos, como Maiara e Maraísa e Lucy Ramos.

“Depois de mais um ano de desafios, chegamos ao maravilhoso período de Natal, que nos traz sentimentos positivos, a vontade de estar com quem amamos, de celebrar o que realmente importa, o amor. Natal é amor e vida!”, disse o cantor.