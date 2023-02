Rita Lee aparece em foto inédita após lutar contra o câncer

Rita Lee faz rara aparição nas redes sociais em foto inédita feita pelo seu marido: 'Meu amor será eterno!'

A cantora Rita Lee (75) apareceu em uma foto inédita nesta semana nas redes sociais. O marido dela, Roberto de Carvalho (70), compartilhou a imagem da esposa durante a sua rotina em casa e surpreendeu os fãs dela, já que a artista faz raras aparições nas redes sociais.

Na legenda, ele declarou o seu amor pela esposa. "Meu amor será eterno! Que aos 75 estejamos apenas no começo. Feliz aniversário, amor, saúde, sorte e sucesso em altas doses, que todas as Forças de Luz Sagrada do Universo estejam iluminando seu caminho. Eu vou junto. Porque te amo, te amo, te amo!", disse ele.

Vale lembrar que Rita Lee lutou contra o câncer no pulmão nos últimos tempos. Ela entrou na fase de remissão do tratamento em abril de 2022.

Rita e Roberto estão juntos há 47 anos e estão casados há 26 anos. Eles são pais de Beto Lee (45), João Lee (44) e Antônio Lee (42).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto de Carvalho (@roberto_de_carvalho)

Ratinho é internado

Apresentador do SBT, Carlos Massa, o Ratinho, foi internado em um hospital para fazer uma cirurgia no joelho. Ele apareceu com a perna imobilizada nas redes sociais e contou que está bem.

“Hoje, segunda-feira começou assim. Cirurgia no joelho para andar na linha. Chega de mancar”, disse ele.

E completou ao dizer que ficará internado por mais alguns dias. “Aproveitando, informo a todos que a cirurgia foi ótima. Já estou no quarto apenas aguardando uns dias para voltar para casa, mas nada demais. Tudo cuidado de pós-cirúrgico de praxe. Estou ótimo”, afirmou.