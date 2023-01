Rita Lee faz rara aparição na internet em seu aniversário de 75 anos

Rita Lee completa 75 anos de vida e aparece comemorando com bolo em casa em rara aparição nas redes sociais

A cantora Rita Lee leva uma vida longe dos holofotes há alguns anos e faz raras aparições nas redes sociais. Aproveitando o seu aniversário de 75 anos, ela resolveu surgir na web para a alegria dos seus fãs.

Na noite do dia 31 de dezembro, a artista surgiu comemorando o seu aniversário em uma festa familiar e com um bolo de morangos. A artista surgiu com um chapéu de festa e batendo palmas na hora do Parabéns.

Nos comentários, os amigos famosos deixaram recados para celebrar a nova idade da artista. Serginho Groisman disse: “Parabéns madrinha. Saúde e algria! Viva a rainha do rock”. Marisa Orth comentou: “Minha amiga hilária, amada, mestra discreta e humilde (sempre penso no que você diria). Vamo que vamo. Que existênica f*da. Obrigada”. Bruno de Luca escreveu: “Parabéns, te quero muito bem”.

Antes disso, o marido dela, Roberto de Carvalho, comemorou o aniversário da amada com um recado especial nas redes sociais. “Meu amor será eterno! Que aos 75 anos estejamos apenas no começo. Feliz aniversário, amor, saúde, sorte e sucesso em altas doses, que todas as forças de luz sagrada do universo estejam iluminando seu caminho. Eu vou junto. Porque te amo, te amo, te amo!”, escreveu.

Vale lembrar que Rita Lee lutou contra um câncer recentemente. Ela foi diagnosticada com um tumor no pulmão, que está em remissão desde abril de 2022.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rita Lee Jones (@ritalee_oficial)