Recém-separado, MC Guimê faz nova tatuagem no rosto e exibe o resultado

MC Guimê faz tatuagem com significado de ‘amor’ no seu rosto

O cantor MC Guimê está com uma nova tatuagem! Nesta semana, ele foi a um estúdio de tatuagem e fez uma nova arte em seu rosto.

Nos stories do Instagram, o artista revelou que tatuou a palavra ‘Love’ - que, em inglês, significa ‘amor’ em seu rosto. A nova tattoo foi feita no topo da testa dele, perto da linha do couro cabeludo.

Vale lembrar que o cantor está solteiro atualmente após o fim do casamento com a cantora Lexa. Eles viveram uma crise no relacionamento após a participação dele no BBB 23, da Globo, e ficaram um tempo separados. Os dois reataram a relação, mas oficializaram o fim da união poucos meses depois.

MC Guimê faz post misterioso

Há pouco tempo, os cantores Lexa e MC Guimê surpreenderam a todos ao anunciarem o término de seu casamento após oito anos juntos. Apesar do motivo não ter sido revelado ao público, algumas especulações surgiram entre os internautas.

Segundo a jornalista Fabíola Reipert, da Hora da Venenosa, do Balanço Geral, a separação foi motivada por uma traição. Ela revelou que Guimê havia recebido um vídeo comprometedor de Lexa com um de seus bailarinos.

Durante a madrugada desse sábado, 23, o funkeiro fez uma publicação misteriosa em seus stories do Instagram, que intensificaram os rumores de infidelidade. Ao esperar o horário para subir aos palcos para fazer um show, Guimê publicou uma reflexão para seus seguidores.

"Estive pensando e refletindo. Vocês já foram em algum mercado comprar um pacote de bolacha, ou biscoito, assim como os cariocas dizem, e vocês receberam o troco desse pacote antes mesmo de pagar? Não sei, isso é normal? Acontece? Deixo aí a minha pergunta. Tchau, tchau!", disse o cantor.