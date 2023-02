Rafa Brites surpreende ao tocar hit de Léo Santana no saxofone: "Um fenômeno"

A apresentadora Rafa Brites ganhou elogios dos seguidores ao postar um vídeo tocando a música 'Zona de Perigo', de Léo Santana

Rafa Brites (36) mostrou aos seus seguidores das redes sociais que está evoluindo a cada dia em suas aulas de saxofone.

Na tarde desta segunda-feira, 13, a apresentadora surpreendeu ao compartilhar um vídeo em que aparece tocando no instrumento de sopro a música Zona de Perigo, hit do cantor Léo Santana (34), para o Carnaval deste ano.

"Adivinha se não ia pedir pro meu prof passar essa vergonha comigo @rosendosax kkkk #zonadeperigo (deixar claro que quem errou algumas notas foi ele)", brincou a artista ao compartilhar a gravação no feed do Instagram.

Os internautas ficaram impressionados com a performance de Rafa Brites e elogiaram a apresentadora. "Muito maravilhosa", disse a atriz Bárbara Paz. "P****! Zerou o game da trend!! Tirou ondaaaa! Passa o contato do Professor! Vou incluir na minha lista de 2023!", comentou o cantor Thiaguinho. "Mentira, amor... tenho que falar a verdade você é um fenômeno do sax. Com esse numero de aulas ta tirando onda. Haja diafragma, amigo", se derreteu Felipe Andreoli, marido da apresentadora. "Rafa, você é 1001 utilidades real. Eu amo me surpreender com você", falou uma fã.

Confira o vídeo de Rafa Brites tocando saxofone:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Rafa Brites supera medo e viaja sem a família

Recentemente, Rafa Brites usou as redes sociais para contar aos seus seguidores que decidiu fazer uma viagem sem a companhia do marido, Felipe Andreoli (43), e os filhos do casal, Rocco (6) e Leon (11 meses).

Ela compartilhou uma foto em que aparece ao lado de seu carro, e contou aos fãs que superou o seu medo de dirigir na estrada para curtir um momento sozinha em seu sítio, no interior de São Paulo. "Pra quem tinha medo de pegar a estrada, aqui to eu viajando sozinha (pedindo pra um cara que tava passando tirar essa foto), parei no posto comprei as besteiras que eu gosto de comer, mas evito perto dos filhos e vou passar um dia comigo mesma!", revelou ela.

