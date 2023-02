Quantas plásticas Madonna tem? Cantora chocou fãs ao surgir no Grammy com rosto diferente

Especialistas analisam que Madonna poderia gastar mais de R$ 160 mil para retirar procedimentos estéticos

Madonna (64) surpreendeu fãs e se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais ao aparecer de surpresa na 65ª edição do Grammy. A rainha do pop introduziu a apresentação de Kim Petras (30) e Sam Smith (30), que cantariam o hit Unholy, e chamou atenção devido ao seu visual, sendo que, alguns internautas disseram que ela teria exagerado nos procedimentos estéticos.

Essa não é a primeira vez que a cantora recebe críticas relacionadas a sua aparência após as intervenções estéticas. Em outubro do ano passado, ela também virou assunto nas redes ao publicar fotos com o rosto modificado. Na época, especialistas em cirurgias plásticas analisaram o resultado e avaliaram se ela poderia ter ido longe demais.

"Quando vi o post pela primeira vez, como muitos outros, também fiquei muito surpreso com a aparência de Madonna", disse o cirurgião plástico Ehsan Ali, que tem clientes como Kim Kardashian, Kylie Jenner, Gwen Stefani e Ariana Grande, em entrevista ao site Page Six. Apesar de não atender a rainha do pop, ele listou oito procedimentos estéticos que ela pode ter feito.

Para o especialista, a cantora provavelmente fez lifting facial, rinoplastia, aplicou botox –em diferentes áreas de seu rosto, como queixo, testa, músculo masseter e linhas de expressão, preenchimento de bochechas, arqueamento das sobrancelhas, lipoaspiração no queixo, lifting no pescoço e preenchimento nas têmporas.

"Na idade dela, a pele solta ao redor do pescoço é comum, e o fato de ela ter uma mandíbula limpa me mostra que ela fez lipo sob o queixo e um lifting de pescoço para puxar a pele para trás", completou o especialista, sobre uma das possíveis cirurgias feitas pela artista, que recentemente anunciou uma nova turnê mundial, em comemoração aos 40 anos de carreira.

A médica especialista em injeções estéticas, Pamela Weinberger, da Plump Cosmestics and Injectables, analisou que a artista pode gastar mais de US$ 30 mil, cerca de R$ 161,4 mil, caso deseje reverter todos os procedimentos estéticos. "Madonna deve ter um injetor que seja honesto sobre os tratamentos de dissolução de manutenção, para que ela não fique sobrecarregada e mantenha a estrutura do rosto que todos nós amamos."

Após o Grammy, comentários como "Eu tentando ignorar o fato de que a Madonna tem uma cara totalmente nova", "Quem é a Madonna? Essa não pode ser ela. Pode?" e "Eu realmente gostaria que Madonna nunca tivesse tocado em seu rosto. Realmente não havia motivo. Ela ia envelhecer lindamente. Ela sempre foi linda" surgiram nas redes.

Madonna doesn't even look like Madonna. Who was that? So awkward.#GRAMMYs — Dawn (@DawnfromtheDro) February 6, 2023

#GRAMMYs I really wish Madonna never touched her face. There really was no reason. She was going to age beautifully. She's always been beautiful. #Stopplayingwithyallface#Grammys2023#Madonnapic.twitter.com/hchZ2TC3jl — whataboutpromblane (@whataboutpromb1) February 6, 2023

Madonna who? That can’t be her ? Can it ? — Adia D. (@TheAdiaLauren) February 6, 2023