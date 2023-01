Madonna fará turnê mundial para comemorar 40 anos de música

Desafio de Madonna será unir hits de quatro décadas em apresentações ao redor do mundo

A rainha do pop Madonna, anunciou, nesta terça-feira, 17, as primeiras datas da turnê "The Celebraton Tour", que comemorará seus 40 anos de carreira.

Em seu Instagram, a loira publicou um vídeo falando sobre o projeto mundial, que deve reunir os sucesso de quatro décadas em uma apresentação.

A turnê começara em Vancouver, Canadá, em 15 de julho e seguirá na América do norte até outubro. Depois disso, ela se apresentará em 11 cidades da Europa até o começo de dezembro. Ainda não há datas para a América Latina, mas os fãs da cantora já estão ansiosos.

Vale lembrar que a filha de Madonna, Lourdes Maria Leon, seguiu os passos da mãe e também é cantora. Recentemente, ela lançou seu primeiro single Lock&Key. Lourdes Maria é fruto do relacionamento de Madonna com o dançarino cubano Carlos Leon.

Ela havia afirmado há pouco tempo que não sabia qual carreira seguir, mas estava dançando e modelando. Parece que ela se resolveu e nos deu o ar da graça.

Confira teaser de Madonna: