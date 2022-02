Priscilla Alcântara se emociona ao conhecer Sandy: ''Ídola''

Priscilla Alcântara e Sandy surgem juntinhas em sequência de fotos

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 10h46

Gente como a gente!

É difícil não se emocionar quando se conhece um famoso de quem você é muito fã. E, parece que isso acontece com os próprios famosos também!

No último domingo, 13, Priscilla Alcântara (25) mostrou como foi seu encontro -regado a lágrimas- com Sandy (39).

Em seu Instagram, a campeã do The Masked Singer publicou uma sequência de fotos e vídeos ao lado da dupla de Júnior (37).

“Nunca chorei por conhecer alguém. Hoje chorei! Lembrei de quando eu tinha 7 anos e meu pai me deu meu primeiro teclado Sandy & Júnior. As teclas acendiam com a melodia das músicas deles. Daí hoje corta pra Sandy me dizendo coisas lindas”, começou na legenda do post.

“A coisa mais incrível que essa vida me proporciona são esses encontros com quem admiro. Meu nome também ia ser Sandy, mas ainda bem que não foi porque Sandy, pra mim, é essa ídola da foto!”, se declarou a apresentadora ao final.

Não demorou para que a mãe de Theo (7) deixasse um comentário: “Ah, que linda! Obrigada por todo esse carinho. Já falei e falo de novo: você é demais!”, disse.

Confira os registros de Priscilla Alcântara com Sandy: