Preta Gil anuncia volta aos palcos no carnaval de 2024

“Coração transbordando de felicidade”, celebrou Preta Gil ao confirmar data para a volta aos palcos após tratamento do câncer de intestino

Nesta sexta-feira, 22, Preta Gil usou as suas redes sociais para anunciar o seu retorno oficial aos palcos após o fim do tratamento do câncer no intestino. Um momento assim digno de comemoração não poderiam deixar para uma data diferente do Carnaval 2024, a sua volta aos shows acontece na celebração dos 15 anos do Bloco da Preta no Rio de Janeiro.

Em publicação no Instagram, a cantora compartilhou com o público sobre a apresentação programada para 4 de fevereiro, na arena da capital carioca. "É com meu coração transbordando de felicidade, que eu venho anunciar minha volta aos palcos comemorando os 15 anos do Bloco da Preta", escreveu.

"Salva na agenda, dia 04/02, no meu Rio, lá na Rio Arena, que fica na Barra da Tijuca! Eu esperei muito por esse encontro e para celebrar o #CarnaCura! Vai ser incrível!", completou. Os fãs e amigos comemoraram o retorno da cantora: “Estaremos aí te aplaudindo de pé!”, comentou um, “Ah que coisa linda️. Um retorno triunfal como você merece! Vai ser demais”, escreveu outra, “Vai ser TUDOOOO… felizes demais com seu retorno”, comemorou uma terceira.

No dia 11 de dezembro de 2023, a cantora Preta Gil anunciou que está livre do seu câncer no intestino. Através de suas redes sociais, a filha de Gilberto Gil celebrou o fim do tratamento contra o tumor e confirmou que está em remissão da doença.

"Amores, finalmente fazendo este vídeo tão esperado para vocês. O vídeo que eu digo, com todo o meu coração e com todo o aval dos médicos, venci o câncer do intestino! Venci essa batalha junto com a ajuda de Deus, dos meus orixás, das minhas santinhas, do amor de vocês, da minha família, e a competência irreparável dos médicos. Estou aqui para contar para vocês que acabou meu tratamento oncológico".

Preta Gil revela como está o seu cabelo natural após luta contra o câncer

Preta Gil agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 21, ao mostrar como está o seu cabelo natural após o tratamento contra o câncer. Ela encerrou sua luta contra a doença ao passar por uma cirurgia para remover o tumor e anunciou que agora fará apenas o acompanhamento. Então, a estrela revelou como ficou o seu cabelo.

Nos stories do Instagram, a artista mostrou que tirou o aplique dos fios e está com o cabelo mais curto. Os fios naturais dela estão na altura dos ombros e grisalhos.

"Tirei o meu aplique. Tirei para o cabelo dar uma respirada e cortei porque tinha uns fios ralos e compridos. E agora ele vai crescer, vai encher e vai ficar Mara de novo. O que eu tenho aqui dá para brincar se eu quiser, colocar aplique. Estou assim também, curtinho”, afirmou ela, que fez o tratamento por um ano com quimioterapia e cirurgias.