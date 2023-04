Prestes a reiniciar o tratamento contra o câncer, Simony curte show do Pericles com o noivo

Simony se divertiu no show do sambista Péricles e agradeceu ao noivo Felipe Rodriguez pela companhia no evento

A cantora Simony, que está prestes a recomeçar o processo de tratamento de um câncer, curtiu o show do cantor Péricles na noite da última sexta-feira, 28.

Animada, a ex-Balão Mágico cantou os hits do também ex-Exaltasamba e vibrou. Ela estava acompanhada do noivo Felipe Rodriguez e rolou até clima de romance, com direito a beijinhos.

No Instagram, ela exaltou o show e o companheiro. "Parabéns que show lindo, que voz. Amo muito vocês Lydia Faria e Péricles. Obrigada. Eu me emociono cada vez que te ouço cantar. Felipe Rodrigues, amor, obrigada por tudo e por tanto que você faz por mim. Te amo!", escreveu ela na legenda com o cantor, a esposa e seu noivo.

Reinício do tratamento

Depois de encerrar um primeiro tratamento de quimioterapia e radioterapia, a cantora terá que ser submetida a um novo tratamento de quimioterapia e imunoterapia contra o tumor no intestino. Na última quinta-feira, 27, ela gravou um vídeo nas redes sociais para falar sobre este novo momento em sua vida.

Ela começou desabafando sobre o retorno do tratamento. “Nós vamos ter que iniciar um novo tratamento de quimioterapia e imunoterapia. Eu sempre fui muito sincera e muito agradecida por tanto amor e tanto carinho que eu sempre recebo de vocês. E nessa nova etapa, o que realmente eu espero é isso, as orações, as rezas, as energias positivas que vocês mandam para mim. Não é fácil, a gente sabe, é um novo tratamento. Claro que eu queria não ter que passar por isso de novo. Mas não é uma escolha minha. Tem coisas que a gente não controla. E realmente isso eu não consigo controlar”, contou.

Apesar disso, ela se mostrou confiante. “A única coisa que eu posso controlar é como eu vou passar por isso. E mais uma vez eu resolvi passar por isso da melhor forma possível, pensando sempre na minha cura e no meu melhor. E pensando sempre que alguma coisa eu tenho que aprender, ou tenho que mudar, ou tenho que reciclar e entender com tudo isso que está acontecendo comigo”, afirmou.

O tratamento vai ser iniciado na próxima semana. “Terça-feira eu me interno e já começo a imunoterapia e a quimioterapia. Vão ser mais quatro meses de tratamento. Eu estou aqui agradecida a Deus por ter a oportunidade de tratar, por ser tratável. Tem uma música que eu compus com a Thais Nascimento e que fala assim: 'Respire, conte até três, a gente vive um dia de cada vez. E a única alternativa é lutar mais uma vez", disse.